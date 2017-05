Abtsgmünd-Untergröningen

Die Draisine zwischen Laufen am Kocher und Untergröningen ist wieder in Betrieb. Seit April werde sie von der Familie Jäger vom Uhlbachhof betrieben, gab Bürgermeister Armin Kiemel in der Sitzung des Gemeinderates am Donnerstagabend weiter