Auftatmen: Schriftliches Abi 2017 ist gelaufen

Der erste Schritt ist getan. Der schriftliche Teil der Abiturprüfung in diesem Jahr ist abgeschlossen – zumindest für die Schülerinnern und Schüler. 19.658 angehende Abiturientinnen und Abiturienten im Land - davon 1701 im Ostalbkreis - haben in den vergangenen Tagen ihr Bestes gegeben und können aufatmen. Landesweit besuchen 13.297 davon in den weiter