Normannia belohnt sich nicht für ein gutes Spiel in Backnang

D

ie Gmünder Normannen nahmen den Schwung vom Derby-Sieg gegen Essingen zwar mit an die Murr, mussten aber trotz einer starken Leistung durch 1:2-Niederlage die drei Punkte in Backnangs Etzwiesen lassen. Was dennoch positiv zu vermerken ist: Mit dieser Niederlage konnten die zahlreich nach Backnang weiter