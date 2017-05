„Der Sieg der Waldstetter ging absolut in Ordnung. Sie haben von Beginn an den Kampf angenommen. Man merkte, dass sie in diesem Spiel heute unbedingt etwas mitnehmen wollten. Wir konnten unser Spiel überhaupt nicht durchziehen. Auch die Ausrede mit den frühen Auswechslungen möchte ich weiter