Am Dienstag, 16. Mai, um 19 Uhr findet im Landratsamt in Aalen ein Vortrag zum Thema Erziehung statt. In diesem Rahmen wird die neue Broschüre des Aktionskonzeptes „Die Ostalbkinder sind's uns wert“ präsentiert.

Nie in der Geschichte der Menschheit waren die Kinder behüteter als heute.