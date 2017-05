Der erste Abgang steht fest: Fabian Menig wird den VfR Aalen am Saisonende verlassen. Der 23-Jährige wechselt ablösefrei zum Ligakonkurrenten Preußen Münster. „Ich gehe zu Preußen, weil ich den nächsten Schritt machen möchte“, sagte der Außenverteidiger am Montagabend. Menig hat in Münster einen Zweijahresvertrag unterschrieben. Der weiter