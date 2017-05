Veranstaltung Gemeinsam mit IHK, WiRO, Südwestmetall und der Hochschule Aalen lädt Wirtschaft Regional am 18. Mai zum ersten Mal zum Maschinenbau-Forum für die Region.

Aalen-Wasseralfingen

Der Maschinen-, Anlagen- und Werkzeugbau ist in der Region Ostwürttemberg eine der zentralen und innovationsstärksten Branchen. Doch die Spitzenposition in diesem Segment ist nicht in Stein gemeißelt: Die Konkurrenz holt auf, der Preisdruck ist weiter