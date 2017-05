Entwicklungspotenzial macht Mut

Bilanz und Zeugnisse Handballer des TSB Schwäbisch Gmünd spielten die beste Saison in der Vereinsgeschichte. Aber Aufstiegsträume sind geplatzt und die Herausforderungen für die nächste Runde groß.

Rückblick und Ausschau

Handball hat in Gmünd dem Fußball, was die Zuschauerzahlen betrifft, klar den Rang abgelaufen. Ruft der TSB, ist die Großsporthalle voll. Im Schnitt kamen über 600 Fans zu den 15 Heimspielen der Jungs von Trainer Michael Hieber, die in der weiter