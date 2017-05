Kreisversammlung Mitglieder des Deutschen Roten Kreuzes bestätigen am Freitagabend in der Bettringer Uhlandhalle. Dr. Joachim Bläse als Präsident.

Schwäbisch Gmünd-Bettringen

Das, was da drin steckt ist euer Werk“, hob DRK-Präsident Dr. Joachim Bläse den Tätigkeitsbericht 2016 in der Kreisversammlung hoch. Und ging in der vollbesetzten Uhlandhalle auf die Schwerpunkte von 2016 ein. Wie auch die vielen weiter