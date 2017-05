Rockband und Kapelle in Harmonie

Jubiläumskonzert „Brass meets Rock“: Das Rockkonzert zum 150-jährigen Bestehen des Gmünder 1. Musikverein Stadtkapelle mit „Matter of Fact“ begeistert die Besucher in der Schwerzerhalle.

Schwäbisch Gmünd

Traditionelle und zeitgenössische Musik in einem Konzert zu vereinen – das nahm sich der Gmünder 1. Musikverein Stadtkapelle zu seinem 150-jährigen Bestehen vor. Am Samstag wurde in der Schwerzerhalle mit der Rockformation „Matter of weiter