Konzert Am heutigen Samstag ist das große Werk von Mendelssohn-Bartholdy zu hören.

Seit seiner im Jahr 1846 enthusiastisch gefeierten Uraufführung zieht Felix Mendelssohn-Bartholdys bahnbrechendes Oratorium „Elias“ durch die ganze Welt. Nach 23 Jahren führt der Oratorienchor Ellwangen am Samstag, 20. Mai, 20 Uhr, in der evangelischen Stadtkirche in Ellwangen dieses Meisterwerk der Oratorienliteratur wieder weiter