Musical Am Donnerstag, 25. Mai, ist „Daddy Cool“ in der Stadthalle Aalen zu sehen.

„Daddy Cool – Das Musical“ kommt nach Aalen. Das Musical – produziert und musikalisch unterlegt von Frank Farian – ist am Donnerstag, 25. Mai, in der Stadthalle in Aalen zu erleben.

Das Musical handelt vom jungen aus Jamaica stammenden Sunny, welcher als Jugendlicher in London eine Musik- und Tanzkarriere weiter