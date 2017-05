Löwenmarkt Traditionsveranstaltung lockt am Wochenende die Besucher in Scharen in die Klosterstadt mit Aktionen, Programm und verkaufsoffenem Sonntag.

Lorch

Komm, wir lassen uns einfach schieben“, schlägt eine Frau ihrem Partner vor, als die beiden die ersten Stände des Flohmarkts erreichen. Das ist ein guter Vorschlag, denn an normales Gehen ist an diesem Tag in der Innenstadt von Lorch nicht zu denken. So weiter