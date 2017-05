Ein Jahr nach der Katastrophe

Hochwasser Landrat Klaus Pavel blickt zurück auf das verheerende Unwetter im vergangenen Jahr, bilanziert die Schäden und berichtet über Maßnahmen seither in Sachen Hochwasserschutz.

Aalen.

Fast auf den Tag genau ein Jahr ist es her, dass ein furchtbares Unwetter die Ostalb heimgesucht hat. Ein Hochwasser, bei dem am 29. Mai in Schwäbisch Gmünd zwei Menschen zu Tode gekommen sind.

Dieser Jahrestag war für Landrat Klaus Pavel am Dienstag im weiter