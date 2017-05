Aalen/Essingen. Etwa 300 Meter vor der Abzweigung nach Essingen staute sich gegen 16.30 Uhr am Mittwoch der Verkehr auf der B29 in Richtung Aalen. Ein in dieser Richtung fahrender 65-jähriger Lastwagen-Fahrer bemerkte den Stau laut Polizei zu spät, prallte auf einen vor ihm fast stehenden Opel Corsa auf und schob diesen noch auf einen weiter