Verkehr Hohen Schaden bei Unfall in der Wetzgauer Straße in Mutlangen.

Ein 19-jähriger Audi-Fahrer kollidierte am Samstag mit dem Oldtimer eines 47-Jährigen. Dabei entstand nach Polizeiangaben ein Sachschaden in Höhe von 23000 Euro. Alleine der Schaden am Oldtimer betrug dabei nach Schätzung der Beamten rund 20 weiter