Der FC Bargau steigt in die Landesliga auf

Fußball, Bezirksliga Durch einen 4:2-Sieg beim TV Neuler sicherten sich die Germanen am vorletzten Spieltag die Meisterschaft in der Bezirksliga. Die Gastgeber verteilten aber keine Geschenke und ließen die Bargauer bis zur letzten Sekunde zittern.

D

er FC Germania Bargau kehrt nach zwei Jahren wieder in die Landesliga zurück. Am vorletzten Spieltag machten die Jungs von Trainer Stefan Klotzbücher durch einen 4:2-Sieg beim TV Neuler die Meisterschaft in der Bezirksliga perfekt, dem FV Sontheim bleibt nur der zweite Platz.

„Wir haben weiter