125 Jahre hängen an einer Wäscheleine

Doppeljubiläum Mehr als 30 Ortsgruppen feiern am Sonntag das 125-jährige Bestehen des Nordostalbgaus des Schwäbischen Albvereins und der Rosenstein-Brücke mit einem großen Fest.

Heubach

Es ging hoch her. Ungefähr 720 Meter hoch feierten am Sonntag viele Gäste rund um die Albvereinshütte auf dem Rosenstein Geburtstag: Der Nordostalbgau des Schwäbischen Albvereins (SAV) wurde 125 Jahre alt. Zu diesem Anlass erklommen die Wanderer in einem weiter