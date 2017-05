Der FC Stern Mögglingen hat sein nächstes Meisterteam zu feiern. Nach den Männern in der Kreisliga B II sicherte sich auch das Mögglinger Frauenteam den Titel in der Bezirksliga. Mit 32 Punkten aus 14 Spielen steigt der FC Stern damit wieder in die Regionenliga auf. Regionenliga 3

