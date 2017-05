Tiere Eine Spaziergängerin findet schon zum zweiten Mal Skelett-Teile am Wegesrand zwischen Bettringen und Gmünd.

Wenn Sarah Frey am Mittag mit ihrem Hund spazieren geht, dann freut sie sich auf frische Luft und Bewegung im Wald. Was sie aber am vergangenen Dienstag entdecken musste, ist alles andere als freudig. Bei ihrem Spaziergang von Oberbettringen nach weiter