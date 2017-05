Wenn an Pfingsten die SchlossGartenTräume auf Schloss Kapfenburg laden, verwandelt sich die Burg in einen Markt voller Blumen, Kunst und Kulinarik. Das schöne Ambiente bietet Platz für über 80 Stände. Die Besucher erwartet ein „Meer“ an Farben und Gerüchen.

