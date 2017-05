LEA: Das Land hält sich an den Vertrag

Ministerbesuch Der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobl sagte zu, sich in Sachen Laufzeit nach dem Wunsch Ellwangens zu richten – Kommen Bundeswehr oder Studienplätze?

Ellwangen

Die Binsenweisheit, wonach man am besten mit dem Schmid und nicht mit dem Schmidle reden soll, hat sich offenbar auch am Mittwochnachmittag auf dem Gelände der Landeserstaufnahmestelle (LEA) in Ellwangen bewahrheitet. Der Innenminister und stellvertretende weiter