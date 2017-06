Ärger und Gerüchte rund um ein 13:0

I

st es Schiebung? Oder einfach dumm gelaufen? Das 13:0 des FC Durlangen gegen den FC Ermis wird in der Fußballszene heiß diskutiert. Nicht, weil das Ergebnis so hoch war. Sondern vor allem, weil es gerade so gereicht hat für den FC Durlangen, der im Rennen um Relegationsplatz zwei in der Krelsiga B II weiter