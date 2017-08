Schwäbisch Gmünd. In Straßdorf, Bargau und Bettringen sind am Samstagmorgen die Lichter ausgegangen. Und nicht nur die. Zwischen 8 und 9 Uhr gab es einen Stromausfall in ganz Bargau und ganz Straßdorf. In Bettringen war der Strom noch etwa eine halbe Stunde länger weg – von 8 bis etwa 9.30 Uhr. Dort war nicht der weiter