Garbenwagen als Zeichen für Dankbarkeit

Jubiläum Garbenwagen in Gschwend am Samstag zum 200. Mal mit Gesang, Gebet und Musik eingeholt. Von Anja Jantschik

Gschwend. Eine ganz besondere Atmosphäre herrschte am Samstag vor und in der evangelischen Kirche. Schön gebundene Garben und Sonnenblumen rankten im Gotteshaus die Säulen hinauf. Viele Kinder mit bezaubernden Blumenkränzen im Haar saßen in den Bänken beim Gottesdienst. Vorher hatten die beiden stolzen Freiberger weiter