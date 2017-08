Spirituelles Leuchten trotzt unnötigem Beamerlicht

Mit dem letzten Nachtkonzert ist das Festival Europäische Kirchenmusik in der barocken Augustinuskirche in Schwäbisch Gmünd nochmals weit zurück in Raum und Zeit gegangen. Nachdem zwei Tage zuvor an gleicher Stelle das mit drei Sängerinnen und drei Sängern paritätisch besetzte junge „Mixtet“ aus Estland mit seinen frischen weiter