Klasse Stimmung nach drei Schlägen

Straßenfest Turnverein Mögglingen TVM lässt zum 110-jährigen Bestehen eine alte Tradition wieder aufleben. Viele Besucher kommen zur Veranstaltung am Samstag und Sonntag. Von Anja Jantschik

Mögglingen

Was hätte man beim Straßenfest des Turnvereins Mögglingen am Wochenende besser machen können? Nichts. Denn es klappte wirklich alles. Auch die Witterung spielte dem großen Verein in die Karten. „Nicht zu heiß, kein Regen. Rundum zufrieden“, zog weiter