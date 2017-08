Verkehr Die Gemeindeverwaltung spricht von „gravierenden Schäden“ und „Mängeln in der Ausführung“.

Schlechte Nachrichten für die Bürger in Waldstetten. Zumindest für jene, die in der Hauptstraße oder deren Nebenstraßen wohnen. Der Grund: Die Hauptstraße muss erneut saniert und für den Verkehr gesperrt werden. Und das, obwohl die Straße erst in den vergangenen beiden Jahren für weiter