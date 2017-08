16 Projekte namhafter Architekturbüros in allen 16 Gemeinden, die an der Remstal-Gartenschau 2019 teilnehmen. Das ist der Gedanke hinter dem Projekt „Weiße Stationen“. In Möglingen steht die Freiheitsstaue der Bürgerinitiative „B 29 raus“ für den Entwurf Pate. weiter