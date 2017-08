Infrastruktur In seiner Bilanz vor der Sommerpause kann Täferrots Bürgermeister Daniel Vogt über eine ganze Reihe erfolgreicher Projekte und etliche Förderzusagen berichten.

Täferrot

Unterm Strich, stellt Daniel Vogt in einer Bilanz vor der Sommerpause fest, laufe es rund in Täferrot. In Anbetracht der geringen Größe der Gemeinde gebe es sogar ausgesprochen viel zu berichten, findet der Bürgermeister.

Und kommt dann schnell auf weiter