Völkerverständigung unter Radlern

Radsport Zwei Heubacher am Start beim historischen Fahrradrennen „L’Eroica“ in der Toskana: Thilo Krauß und Rolf Miebach fahren mit einem 95 Jahre alten Tandem der Marke „Firma G. und L. Brand Wien“.

Es ist das wohl berühmteste historische Fahrradrennen, das es gibt: die „Eroica“ – die Heldenhafte – im kleinen toskanischen Ort Gaiole in Chianti. Unter den gut 7500 Fahrrad-Enthusiasten, die in diesem Jahr am Start waren, gab es auch zwei Heubacher: Rolf Miebach und Thilo Krauß.

Während die meisten Teilnehmer mit weiter