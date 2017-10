Tempo 30 nur in der Hauptstraße?

Heubach

Mehr Blitzer, mehr 30er-Zonen, mehr Engstellen, neue Querungshilfen und Radschutzstreifen. Die Heubacher Stadtverwaltung hatte in den Entwurf ihres Lärmaktionsplans so einige Maßnahmen gepackt. Im Sommer vor einem Jahr beschloss der Gemeinderat das Paket. Was weiter