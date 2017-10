TSB Gmünd erkämpft sich wichtigen Sieg

M

it einer starken Leistung präsentierten sich die TSB-Handballer am Freitagabend in Straßdorf ihrem Heimpublikum: Hochmotiviert, mit viel Lauf- und Kampfbereitschaft boten sie dem Tabellendritten aus Baden-Baden die Stirn. Das Engagement wurde schließlich mit zwei wichtigen Punkten belohnt, 29:27 stand weiter