Noch nicht mal ein Drittel des Oktobers ist vorbei und im gesamten Ostalbkreis ist schon rund 60 Prozent der Niederschlagsmenge für den gesamten Monat gefallen. In Aalen beispielsweise kamen in den ersten acht Tagen 45 Millimeter zusammen. Und auch am Montag ist Regen ein Thema: Es können sich den ganzen Tag über Schauer bilden, weiter