Bildung Über 500 neue Studierende beginnen an der Pädagogischen Hochschule. Grußworte sprechen Rektorin Dr. Astrid Beckmann und Bürgermeister Dr. Joachim Bläse.

Schwäbisch Gmünd

Bürgermeister Dr. Joachim Bläse und Rektorin Professor Dr. Astrid Beckmann hießen am Montag über 500 neue Studierende an der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd (PH) willkommen. Sie gratulierten den Studierenden zu ihrer Studienwahl an der PH weiter