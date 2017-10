Kirche Susanne Molt verlässt den Kirchengemeinderat der evangelischen Kirche in Lorch und Weitmars.

Susanne Molt gehört ab sofort nicht mehr dem evangelischen Kirchengemeinderat in Lorch und Weitmars an. Im jüngsten Gottesdienst in der Stadtkirche Lorch wurde sie aus ihrem Amt offiziell entlassen. Die Vorsitzende der Kirchengemeinde Lorch und Weitmars, Ruth Schenker, und Pfarrer Christof weiter