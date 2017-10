Initiative Stadtjugendring will Schutzräume in der Innenstadt, um in Notfällen und bei Bedrohungen Hilfe zu finden.

Schwäbisch Gmünd

Der Fall hat sich so in Schwäbisch Gmünd ereignet: Eine ältere Frau kommt auf dem Gehweg zu Fall, zieht sich Schürfungen zu. Die ersten Passanten gehen an ihr vorbei, ohne ihr auf die Beine zu helfen. Dann kann sie sich in ein nahes Geschäft weiter