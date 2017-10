„Am längsten hat die Fehlersuche gedauert“, sagt der Leiter der Straßenmeisterei Aalen, Eugen Burger. Deshalb blieb der Rombachtunnel in Aalen am Mittwochmorgen bis zum Nachmittag gesperrt. Wegen eines technischen Defekts war der Tunnel in Aalen am Morgen gegen 9 Uhr beidseitig weiter