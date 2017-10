Anna Rupprecht wagt das Comeback

N

ach exakt 305 Tagen ist es soweit: Anna Rupprecht schnallt sich erstmals seit dem 11. Dezember 2016 wieder die Sprungski an. Und zwar exakt jenes Paar Ski, das sie damals an dem folgenschweren Tag beim Weltcup in Nischni Tagil getragen hat, als sie bei der Landung im Finaldurchgang unglücklich weiter