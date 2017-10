Mit dem jüngsten Dorffest samt Frühjahrsmarkt in Böbingen am „Hirschplatz“ (bei der Metzgerei Widmann) waren weder die Gemeinde noch die Vereine zufrieden, meinte Bürgermeister Jürgen Stempfle in der Sitzung des Technischen Ausschusses am Mittwoch.

Zum einen sei der weiter