So ein kleines Publikum wünscht man keinem Künstler und doch musste der versierte Kölner Sologitarrist Karl-Heinz Nicolli trotz weiter Anreise vom Auftritt in Schifferstadt am Vortag in der Ellwanger Stadtkirche sich mit lediglich 18 zahlenden Zuhörern begnügen. Für die präsentierte er seine „Gitarrenträume von Bach bis Clapton“ weiter