Auf Dr. Jochen Riedel (52), Chefarzt für Kinder- und Jugendmedizin am Stauferklinikum, wartet 2018 eine Herausforderung: Die beiden Kliniken für Kinder- und Jugendmedizin am Ostalb-Klinikum in Aalen und am Stauferklinikum in Mutlangen fusionieren weiter