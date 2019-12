Caritas und Kirchen wirken gemeinsam

Aalen. Enger zusammenrücken wollen in Zukunft die Caritas-Region Ost-Württemberg und die Dekanate Ostalb und Heidenheim. Der karitative Auftrag der Kirche spiegelt sich in Leitlinien der so genannten „Charta 28“, die der diözesane Caritas-Verband für die nächsten zehn Jahre ausgerufen hat. Dabei geht es um gesellschaftliche Entwicklungen,