Revue Der Stiftsbund Ellwangen lädt zur fröhlich-besinnlichen Revue am Samstag ins Atelier Kurz ein.

„Weihnachten und andere Überraschungen – Musik und Poesie zum Fest.“ Unter diesem Motto steht ein Abend des Kulturvereins Stiftsbund Ellwangen am Samstag, 21. Dezember, um 20.30 Uhr im Atelier Kurz, Spitalhof 1, i Ellwangen.

Kein Fest versetzt uns in eine so nachdenkliche Stimmung wie Weihnachten. In einer Art „fröhlich-besinnlichen