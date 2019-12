Erschließungskonzept ist gefährdet

Gemeinderat Warum das Gögginger Gremium in einer Sondersitzung über die „südliche Ortsmitte“ berät und das Vorkaufsrecht auf zwei Grundstücke ausüben will.

Göggingen

Es ist eine harte Nuss, die der Gemeinderat in seiner Sitzung am 19. Dezember zu knacken hat. Um sich die Entwicklungsmöglichkeit in der südlichen Ortsmitte offen zu halten, für die schon 2013 der Aufstellungsbeschluss für einen Bebauungsplan gefasst wurde, soll das Vorkaufsrecht ausgeübt werden.

Um was es konkret geht, beschreibt die