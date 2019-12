Mega-Wohnprojekt für I Live

Micro Living In Frankfurt entsteht unter Beteiligung der Aalener Immobiliengruppe eine Anlage mit 995 Studentenwohnungen und 138 Hotelapartments.

Aalen

In einem Joint Venture der Aalener I Live Group und der Commerz Real entsteht in Frankfurt am Main die größte Mikrowohnanlage Deutschlands. Im Stadtteil Nordend-West entstehen 1133 Apartments. 995 davon werden als Studentenapartments vermietet. 138 werden möblierte Serviced Apartments, die I Live mit zusätzlichen Dienstleistungen ähnlich