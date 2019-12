Helfer gesucht: Die Vesperkirche braucht Freiwillige

Weihnachtsmarkt Auch in diesem Jahr sammelt der Lions-Club Limes-Ostalb Geld für soziale Projekte.

Schwäbisch Gmünd. Der Lions Club Limes-Ostalb sammelt an seinem Glühweinstand auf dem Gmünder Weihnachtsmarkt auch in diesem Jahr Geld für soziale Projekte. Eines davon ist die ökumenische Vesperkirche Schwäbisch Gmünd, die im kommenden März stattfinden wird. Neben der Vesperkirche gehen die Einnahmen an weitere soziale Projekte des Lions-Clubs