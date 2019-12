Der Stern hat eine neue Pächterin

Gastronomie Warum Sabine Kramer den traditionsreichen Landgasthof in Mittelbronn von Weltenbummler Rolf Heusch übernommen hat und was sie alles vorhat. Von Anke Schwörer-Haag

Gschwend-Mittelbronn

Ein Leben ohne den Stern? Irgendwie geht das gar nicht, findet Sabine Kramer. Deshalb hat die gelernte Köchin und Konditorin Nägel mit Köpfen gemacht, als Rolf Heusch den Landgasthof in Mittelbronn aufgeben wollte. Sabine Kramer hat die Gastronomie gepachtet und will sie so fortführen, wie die (Stamm)Gäste sie kennen und schätzen: