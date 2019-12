... dirigiert das Aalener WO

Können Sie sich noch an Ihr erstes WO erinnern?

Es war in der Heiligen Nacht 1995 um 22 Uhr in der Augustinuskirche Schwäbisch Gmünd. Die Kantate VI im Gottesdienst. Das erste ganze Weihnachtsoratorium habe ich dann mit allen sechs Kantaten am Stück in drei Stunden im Bachjahr 2000 dirigiert.

Das wievielte Mal dirigieren Sie denn das Stück