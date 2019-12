Neues Wohngebiet in Mögglingen

Gemeinderat Mögglinger Gremium bringt am Freitag, 20. Dezember, Bebauungsplan „Hofäcker“ auf den Weg.

Mögglingen. Kurz vor Weihnachten hat sich der Mögglinger Gemeinderat ordentlich was vorgenommen. In der Sitzung am Freitag, 20. Dezember, ab 18.30 Uhr im Rathaus steht der Aufstellungsbeschluss für das neue Baugebiet „Hofäcker“, die Erstellung eines Leitbildes für die Gemeinde und die Ortskernsanierung auf dem Programm.

